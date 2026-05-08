Evalúan protocolos de emergencia en penales de SLP
Los cinco centros penitenciarios estatales participaron en el Primer Simulacro Nacional 2026, informó la DGPRS.
La Dirección General de Prevención y Reinserción Social informó que los cinco centros penitenciarios estatalesparticiparon en el Primer Simulacro Nacional 2026, como parte de la revisión de sus protocolos internos de atención y reacción ante emergencias.
La titular de la dependencia, Carmen Concepción Villa Galarza, señaló que el ejercicio permitió verificar la coordinación entre personal de custodia, brigadas internas y corporaciones externas de auxilio.
De acuerdo con la dependencia, en el Centro Femenil de Reinserción Social de Tancanhuitz se activaron protocolos por simulación de incendio, atención médica y control perimetral.
En estas acciones participaron elementos de la Guardia Civil Estatal, cuerpos de emergencia y autoridades municipales, bajo supervisión de Protección Civil.
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El titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, señaló que este tipo de ejercicios busca mejorar los tiempos de respuesta y mantener actualizados los protocolos de actuación ante contingencias.
La autoridad estatal reportó saldo blanco tras la evacuación del personal durante el simulacro.
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