Fotos | Chofer de revolvedora embiste a camioneta en Periférico

Una persona resultó lesionada en choque lateral con proyección hacia el muro de contención en el conocido como Puente Arbolitos.

Los hechos, a las 12:30 de este martes, cuando el conductor de un camión revolvedora, que circulaba sobre el Circuito Potosí (Periférico) descendía hacia la Avenida Industrias y le pega a una camioneta Chevrolet y la proyecta contra el muro de contención.

La conductora de la camioneta quedó prensada dentro del vehículo, por lo que al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes liberaron a la conductora, trasladándola para su atención médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento del accidente.