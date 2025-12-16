Fotos | Chofer de revolvedora embiste a camioneta en Periférico
La conductora resultó herida y fue trasladada para su atención médica
Una persona resultó lesionada en choque lateral con proyección hacia el muro de contención en el conocido como Puente Arbolitos.
Los hechos, a las 12:30 de este martes, cuando el conductor de un camión revolvedora, que circulaba sobre el Circuito Potosí (Periférico) descendía hacia la Avenida Industrias y le pega a una camioneta Chevrolet y la proyecta contra el muro de contención.
La conductora de la camioneta quedó prensada dentro del vehículo, por lo que al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes liberaron a la conductora, trasladándola para su atención médica.
Foto: Teodoro Blanco/Pulso
Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento del accidente.
Arrollado y muerto en puente Arbolitos
Fue embestido por vehículo que se dio a la fuga
