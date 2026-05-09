Fotos | Choque en avenida Carranza deja cuantiosos daños
Peritos de la Guardia Civil de la SSPC municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente.
Los conductores de una camioneta Toyota y un automóvil Nissan versa se vieron involucrados en un accidente en la avenida Carranza y la calle Julio Verne, con dirección hacia Morales, en la colonia Del Valle.
El reporte se recibió cerca de las 13:00 de hoy sábado. Al sitio arribaron peritos de la Guardia Civil de la SSPC municipal, quienes tomaron conocimiento del hecho.
Los vehículos fueron retirados con una grúa para su depósito en una pensión, asegurando el orden y la seguridad vial en la zona.
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