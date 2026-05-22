Fotos | Cierran paso en desnivel de Himalaya tras "carambola"

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Un choque por alcance que involucró a cuatro vehículos se registró en el desnivel de Cordillera de los Alpes y Cordillera de los Himalaya, con dirección al oriente.

El reporte fue cerca de las 16:00 horas de este viernes, por lo que al sitio arribaron paramédicos, quienes valoraron a las personas y conductores que resultaron con algunos golpes.

Elementos de la Guardia Civil capitalina cerraron la vialidad para la seguridad y evitar otro accidente más.

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Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades.