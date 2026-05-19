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Fotos | Conductor sale herido en voladura sobre la Valles-Tampico

El hombre provenía de Rioverde y perdió el control rumbo a San Vicente

Por Huasteca Hoy

Mayo 19, 2026 11:57 a.m.
A
Fotos | Conductor sale herido en voladura sobre la Valles-Tampico

TAMUÍN.- Un hombre que provenía del municipio de Rioverde resultó lesionado, luego de sufrir un accidente automovilístico en la carretera libre Valles-Tampico.

El lunes por la tarde, los Bomberos Voluntarios de Tamuín se trasladaron al rancho Río Florido, ubicado en el tramo Tamuín-Ciudad Valles, cerca del paraje El Nacimiento, pues les reportaron la volcadura de un vehículo.

Al llegar, confirmaron la situación; a la orilla de la cinta asfáltica se encontraba, con las llantas hacia arriba, un vehículo Nissan Tiida blanco, y el conductor estaba herido.

El hombre dijo que venía del municipio de Rioverde y se dirigía al ejido El Chófer, del municipio de San Vicente, cuando de manera repentina perdió el control de su unidad y se salió de la carretera.

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Las lesiones que sufrió no ponían en riesgo su vida; sin embargo, iba a ser trasladado a un centro médico para su revisión. 

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