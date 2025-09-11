Fotos | Rapiña de puerquitos tras volcadura de tráiler
El accidente, fue en la carretera a Matehuala y el entronque del Libramiento Norte
Cerca del mediodía de este jueves se reportó la volcadura de un tráiler cargado con decenas de puercos.
El accidente, fue en la carretera a Matehuala y el entronque del Libramiento Norte.
Del accidente, no se reportan lesionados, sin embargo, pobladores de comunidades cercanas iniciaron con el saqueo de la unidad cargada con pequeños cerditos.
Foto: Especial
Imágenes del suceso han sido compartidas en redes sociales.
