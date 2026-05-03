Golpe al narco en Mexquitic: decomisan droga, armas y miles de cartuchos

San Luis Potosí, S.L.P.- En poco más de cinco meses, la Guardia Civil Estatal (GCE) logró el aseguramiento de más de 65 kilogramos de drogas y miles de cartuchos útiles para armas de fuego, en diversas localidades del municipio de Mexquitic de Carmona.

De acuerdo con el seguimiento de la comunicación oficial de la corporación, en noviembre del 2025 reportó la detección de cinco bolsas de plástico negro que contenían 95 paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 50 kilogramos.

El hallazgo ocurrió durante un operativo del dispositivo Base de Operaciones Mixtas Interinstitucional (BOMI), al ingresar a un camino de terracería en la comunidad Paisanos, donde las autoridades detectaron dos motocicletas color negro y a varias personas en la zona, quienes lograron huir.

Para el pasado 11 de abril, en la comunidad Agua Señora, dio cuenta de ocho kilogramos con 655 gramos de marihuana, distribuidos en 22 paquetes, así como 230 gramos de "cristal" o metanfetaminas y 605 cartuchos útilesde distintos calibres.

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En tanto, este 2 de mayo informó de la localización de cinco armas de fuego largas, 29 cargadores y 766 cartuchos útiles; además de cinco kilos con 936 gramos de marihuana, 3 mil 440 tabletas psicotrópicas y un kilo con 550 gramos de "cristal", así como 22 cigarros artesanales de marihuana.

"Con este operativo, se logró desarticular un probable punto de distribución de narcóticos", declaró la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al asegurar que estas acciones buscan fortalecer la seguridad y generar entornos de paz.