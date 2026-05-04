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Seguridad

Grave, un menor baleado en la Satélite: FGE

El Ministerio Público a cargo de la indagatoria tiene varias líneas de investigación para esclarecer el crimen

Por Rubén Pacheco

Mayo 04, 2026 12:14 p.m.
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Grave, un menor baleado en la Satélite: FGE

La Guardia Civil Estatal (GCE) estableció protección para la familia de una adulta mayor y un niño, heridos la semana pasada durante un ataque armado en la colonia Satélite, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Describió que, si bien el niño recibe atención médica en un hospital, presenta lesión por arma de fuego en la cabeza, herida que pone en riesgo su vida y "su situación es complicada", lamentó.

En entrevista, exteriorizó que el Ministerio Público a cargo de la indagatoria tiene varias líneas de investigación para esclarecer el crimen, cuyas hipótesis se encuentran en proceso de desahogo para determinar cuál se seguirá.

Complementó que la Policía de Investigación (PDI) lleva a cabo la valoración de todos los indicios, incluidos material videográfico y demás testimoniales, a fin de que la carpeta logre judicializarse.

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García Cázares evitó pronunciarse sobre la identificación de los presuntos agresores, en aras de no afectar el sigilo de las investigaciones ministeriales.

"Ya se les dieron medidas de protección a la familia. Se le ha estado en contacto con ellos. Nos han proporcionado los videos y estamos en la investigación", concluyó la fiscal general.

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