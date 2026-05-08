Guardia Civil detiene a 34 personas en 24 horas

La Guardia Civil Estatal detuvo a 34 personas durante las últimas 24 horas, como parte de los operativos de seguridad realizados en los 59 municipios de San Luis Potosí.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, las detenciones están relacionadas con distintos hechos que presuntamente alteraban el orden y la paz pública.

La corporación también aseguró 39 dosis de una sustancia con características de "cristal" y 235 gramos de marihuana.

Además, fueron recuperados dos vehículos con reporte de robo y se aseguraron cinco unidades más que podrían estar vinculadas con actividades ilícitas.

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La SSPC señaló que estos resultados forman parte de los operativos permanentes de prevención y vigilancia que se realizan en las cuatro regiones del estado.