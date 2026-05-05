Guardia Municipal atiende dos reportes de violencia familiar en la capital

Oficiales de la Guardia Municipal atendieron dos hechos de violencia familiar registrados en distintas colonias de la capital potosina.

El primer caso ocurrió en la colonia María Cecilia, donde una mujer solicitó apoyo policial para denunciar a su hijo, de 33 años de edad, a quien señaló por presuntas agresiones verbales y físicas en su contra y contra una de sus hijas.

El segundo reporte se registró en la colonia Industrial San Luis, luego de que una mujer pidió auxilio a través del sistema de emergencias 911, tras señalar que había sido agredida físicamente por su esposo. El hombre, de 36 años, fue asegurado por oficiales municipales.

De acuerdo con la información policial, ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.

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