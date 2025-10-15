Hallan a hombre asesinado dentro de una camioneta
La víctima presentaba heridas de bala y fue encontrada en la lateral de la carretera 57
Un hombre fue localizado sin vida dentro de una camioneta Kia blanca sobre la carretera 57, a la altura de la delegación de Villa de Pozos, la noche de este martes.
El reporte se generó alrededor de las 23:30 horas, cuando automovilistas alertaron sobre un vehículo chocado contra un objeto fijo. Al acudir al sitio, elementos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos confirmaron que dentro de la unidad se encontraba un hombre con lesiones de arma de fuego, ya sin signos vitales.
La camioneta había impactado contra un árbol en la lateral de la carretera 57, cerca de la avenida de Las Mercedes.
El área fue asegurada por la corporación municipal, mientras que agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el ataque y determinar la identidad de la víctima.
