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Hallan arma sin registro y presuntas drogas en comandancia de Tamazunchale

Autoridades estatales y federales revisaron a 48 policías municipales y 15 unidades de la corporación.

Por Redacción

Mayo 08, 2026 12:19 p.m.
A
Revisan comandancia municipal.

Revisan comandancia municipal.

Autoridades estatales y federales realizaron una revista e inspección en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tamazunchale, donde fueron localizados un arma de fuego sin registro, cartuchos y sustancias con características de enervantes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, el operativo se llevó a cabo en la comandancia ubicada en la colonia Ejido Zacatipa, con participación de la Guardia Civil Estatal, la Policía de Investigación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Durante la revisión fueron inspeccionados 48 elementos municipales y 15 unidades policiales, además de distintas áreas de la corporación, entre ellas oficinas administrativas, dormitorios, baños, área de armamento, archivo, Unidad de Género, plataforma y almacén.

La SSPC informó que, como resultado de la inspección, se aseguró un arma de fuego sin registro, un cargador, una caja metálica con cartuchos y sustancias con características de enervantes.

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Los indicios quedaron a disposición de las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades y el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

La dependencia estatal señaló que estas revisiones forman parte de los mecanismos de supervisión y control a corporaciones municipales.

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