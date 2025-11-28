Hallan cuerpo con un balazo al interior de auto en Soledad
La Guardia Civil Estatal aseguró el área para apoyar a la Policía de Investigación de la FGE
El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado al interior de un vehículo WV Jetta de color blanco, sobre calle de Narciso Mendoza, próximo a la calle Felipe Berriozábal, a una cuadra de la carretera 57, en Soledad.
El reporte a las 11:30 de la mañana de este viernes, donde se encontró al occiso con al menos un disparo de arma de fuego.
Elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron el área para apoyar a la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía estatal para iniciar y determinar las causas precisas del deceso.
En Soledad denuncian agencia de viajes "patito"
Una agencia de viajes "patito" fue recientemente denunciada ante el Departamento de Turismo Municipal de Soledad, dejando como afectadas a dos familias, informó el director del área, Felipe Cárdenas Q...
