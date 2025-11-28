logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CORREXTUMARCA, "UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE"

Fotogalería

CORREXTUMARCA, "UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hallan cuerpo con un balazo al interior de auto en Soledad

La Guardia Civil Estatal aseguró el área para apoyar a la Policía de Investigación de la FGE

Por Redacción

Noviembre 28, 2025 01:01 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado al interior de un vehículo WV Jetta de color blanco, sobre calle de Narciso Mendoza, próximo a la calle Felipe Berriozábal, a una cuadra de la carretera 57, en Soledad.

El reporte a las 11:30 de la mañana de este viernes, donde se encontró al occiso con al menos un disparo de arma de fuego. 

Elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron el área para apoyar a la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía estatal para iniciar y determinar las causas precisas del deceso.

LEA TAMBIÉN

En Soledad denuncian agencia de viajes "patito"

Una agencia de viajes "patito" fue recientemente denunciada ante el Departamento de Turismo Municipal de Soledad, dejando como afectadas a dos familias, informó el director del área, Felipe Cárdenas Q...

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hallan cuerpo con un balazo al interior de auto en Soledad
Hallan cuerpo con un balazo al interior de auto en Soledad

Hallan cuerpo con un balazo al interior de auto en Soledad

SLP

Redacción

La Guardia Civil Estatal aseguró el área para apoyar a la Policía de Investigación de la FGE

Denuncian abuso de policías de Cárdenas; hay un baleado
Denuncian abuso de policías de Cárdenas; hay un baleado

Denuncian abuso de policías de Cárdenas; hay un baleado

SLP

El Universal

Los agentes municipales habrían accionado sus armas sin una justificación aparente

En persecución, vuelca patrulla de la GCE; hay cinco policías heridos
En persecución, vuelca patrulla de la GCE; hay cinco policías heridos

En persecución, vuelca patrulla de la GCE; hay cinco policías heridos

SLP

Huasteca Hoy

Los hechos, en la carretera federal Valles-Tamazunchale

Camión de OXXO vuelca en la Valles–Tampico
Camión de OXXO vuelca en la Valles–Tampico

Camión de OXXO vuelca en la Valles–Tampico

SLP

PULSO

La unidad salió del camino a la altura del ejido La Fortaleza