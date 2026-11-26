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El cuerpo sin vida de un hombre, que ya estaba siendo devorado por los perros callejeros de la zona, fue descubierto la mañana de este miércoles en un terreno ubicado a inmediaciones del Camino Viejo a San Pedro. Por ahora, se ignora su identidad, aunque las autoridades ya investigan el caso.

Fue cerca de las nueve de la mañana de este miércoles, cuando a las corporaciones policiales se reportó que había un cuerpo sin vida y desnudo en un terreno ubicado a la altura del kilómetro seis del Camino a Cerro de San Pedro, por lo que elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron al sitio como primeros respondientes.

Una vez que verificaron el caso, los agentes policiales acordonaron el área en donde estaba el cuerpo de la persona del sexo masculino de unos 30 años de edad, que ya estaba en estado de descomposición y presentaba huellas de devoramiento por la fauna del lugar, específicamente por los perros callejeros.

Personal de la Vice-fiscalía Científica acudió al lugar para realizar una inspección en la zona y se realizó el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia de ley; también se investiga sobre su identidad ya que se encuentra en calidad de desconocido.

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En forma extraoficial trascendió que se le observaban heridas al parecer de arma blanca, aunque será el resultado de la autopsia que determine las causas del fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación para esclarecer el supuesto homicidio y proceder contra los responsables de acuerdo a la ley.