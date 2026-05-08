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Hallan sin vida a cliente en sanitarios de Aurrera

El fallecimiento ocurrió mientras realizaba compras con su familia en la sucursal de Ciudad Valles

Por Huasteca Hoy

Mayo 08, 2026 05:02 p.m.
A
Hallan sin vida a cliente en sanitarios de Aurrera

Ciudad Valles.- Un hombre perdió la vida al interior de los sanitarios del centro comercial Bodega Aurrera sucursal Altavista; era originario de El Naranjo.

Fue identificado como Antonio, tenía 55 años de edad y radicaba en el ejido El Salto del Agua.

La tarde de este viernes se trasladó con su familia a Ciudad Valles para realizar unas compras. Entraron al centro comercial Bodega Aurrera, sucursal ubicada en el cruce del bulevar México-Laredo y la calle Vicente C. Salazar, y al paso de un rato Antonio se separó de sus parientes, pues dijo que iba al baño.

Sin embargo, al paso del tiempo, la familia empezó a preocuparse, pues no salía, y uno de ellos entró al sanitario para ver qué ocurría, encontrándolo tirado e inconsciente.

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De inmediato salió para pedir ayuda, y los trabajadores del centro comercial hicieron un reporte al Sistema de Emergencias 911.

En minutos arribaron brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil Municipal, quienes, al tratar de brindarle auxilio, constataron que ya no tenía signos vitales.

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El cuerpo del quincuagenario no tenía huellas de violencia, por ello se presume que falleció por causas naturales, probablemente a causa de un infarto agudo al miocardio.

Por tratarse de un fallecimiento en un establecimiento público, intervino personal de la Fiscalía General del Estado, que trasladó el cuerpo al Servicio Médico Legal.

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