logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROSALÍA EN EL OLIMPO MUSICAL

Fotogalería

ROSALÍA EN EL OLIMPO MUSICAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hombre queda grave tras accidente en carretera de Tamuín

Bomberos Voluntarios y paramédicos del DIF Municipal atendieron al herido

Por Redacción

Mayo 22, 2026 11:43 a.m.
A
Hombre queda grave tras accidente en carretera de Tamuín

TAMUÍN. Un hombre resultó lesionado de gravedad, luego de sufrir una salida de camino sobre la carretera estatal Tamuín–San Vicente.

Accidente y rescate en carretera estatal Tamuín

El accidente ocurrió la mañana de este viernes, a la altura de la comunidad Pancho Villa, con dirección hacia San Juan de las Vegas, y movilizó a corporaciones de auxilio.

Fuentes oficiales informaron que el afectado conducía una camioneta Ford Ranger blanca, y por razones desconocidas perdió el control del volante, por ello se salió de la carretera y chocó contra unos árboles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Intervención de cuerpos de emergencia y traslado

A causa del fuerte impacto quedó con la pierna derecha prensada, y fue necesaria la intervención de la Unidad de Rescate de los Bomberos Voluntarios de Tamuín, en coordinación con paramédicos del Sistema DIF Municipal de San Vicente.

Tras varios minutos de labores, los rescatistas lograron liberar y estabilizar al lesionado, quien posteriormente fue trasladado de urgencia al IMSS de Tamuín a bordo de una ambulancia de Bomberos Voluntarios para recibir atención médica especializada.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hombre queda grave tras accidente en carretera de Tamuín
Hombre queda grave tras accidente en carretera de Tamuín

Hombre queda grave tras accidente en carretera de Tamuín

SLP

PULSO

Bomberos Voluntarios y paramédicos del DIF Municipal atendieron al herido

GCE, GN y Ejército caen de sorpresa en comandancia de Valles
GCE, GN y Ejército caen de sorpresa en comandancia de Valles

GCE, GN y Ejército caen de sorpresa en comandancia de Valles

SLP

Huasteca Hoy

Hasta el momento, solamente se sabe que los municipales se encuentran concentrados en la corporación

Vialidades de Soledad siguen transitables pese a lluvias
Vialidades de Soledad siguen transitables pese a lluvias

Vialidades de Soledad siguen transitables pese a lluvias

SLP

Redacción

La Guardia Civil Municipal reportó encharcamientos leves en Río Santiago, Acceso Norte, carretera a Rioverde, Matehuala y Periférico Oriente

Siguen cierres viales por lluvias en la capital
Siguen cierres viales por lluvias en la capital

Siguen cierres viales por lluvias en la capital

SLP

Redacción

El Ayuntamiento reportó cierre en el desnivel Manuel José Othón y en bulevar Jacobo Payán