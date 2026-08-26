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Seguridad

Identifican a dos posibles homicidas de la ciudad

Investigan una agresión suscitada en el andador Chinchen-Itzá, en el que murió una persona

Por Redacción

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Identifican a dos posibles homicidas de la ciudad
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      Aprehenden ya en prisión a dos presuntos homicidas de la zona metropolitana, luego de que la Fiscalía General del Estado girara una orden de aprehensión más en su contra.

      Se trata de Óscar "N" y Ángel "N", considerados como objetivos prioritarios y señalados por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

      De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía, ambos imputados habrían participado en una agresión suscitada en el andador Chichen-Itzá con disparos de arma de fuego en contra de una persona, quien perdió la vida como consecuencia de las lesiones ocasionadas.

      La Policía de Investigación identificó a Óscar "N" y Ángel "N" como objetivos prioritarios, al estar relacionados con este suceso, además de diversos hechos delictivos, por lo que fueron considerados como presuntos generadores de violencia en la ciudad.

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      La orden de aprehensión fue cumplimentada por reclusión, debido a que ambos señalados ya se encuentran privados de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social número 1, La Pila, en la ciudad capital, por lo que la Fiscalía potosina buscará imputarles el delito de homicidio calificado ante la autoridad judicial.

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