Identifican a jóvenes fallecidos en choque de camioneta y autobús

TAMASOPO.- Una camioneta Nissan estaquitas se estrelló contra un autobús de la línea Autonaves en la autopista Valles-Rayón; de manera extraoficial hubo dos fallecidos y varios heridos.

Fuentes oficiales informaron que las víctimas fueron identificadas como Jesús Misael Tovar Rodríguez, de 19 años, y José Guadalupe Lara Arvizu, de 21 años, con domicilio en la ciudad de San Luis Potosí capital. Ambos brindaban servicio con equipo de audio en eventos del Gobierno del estado y de particulares.

El percance sucedió este lunes alrededor de las 16:00 horas, en el kilómetro 31 de la carretera de cuota, tramo Rayón-Tamasopo, a la altura de Puerto Verde.

Una camioneta Nissan estaquitas, que era conducida de Valles hacia Rayón, habría invadido carril y chocó contra un autobús de la línea Autonaves, que salió de la terminal de San Luis Potosí, capital, con destino a Tamazunchale.

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Según testigos, en la camioneta viajaban los proveedores de sonido, quienes perdieron la vida al instante, pues la unidad quedó destrozada.

El autobús, tras el impacto, se estrelló contra un cerro, y el chofer resultó con lesiones graves, mientras que varios pasajeros presentaron lesiones de menor consideración.

Socorristas de varios municipios se movilizaron para trasladar a los heridos a diferentes hospitales.