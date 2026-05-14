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Incauta FGR 16 kg de cocaína en autobús; detienen a dos

Juan "N" y Rafael "N" se trasladaban a Monterrey, pero fueron sorprendidos en Matehuala

Por Redacción

Mayo 14, 2026 03:22 p.m.
A
Incauta FGR 16 kg de cocaína en autobús; detienen a dos

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de San Luis Potosí, obtuvo vinculación a proceso contra Juan "N" y Rafael "N", por delito contra la salud en su modalidad de transporte de estupefaciente clorhidrato de cocaína.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) pusieron a disposición de la Fiscalía Federal a Juan "N" y Rafael "N", quienes fueron detenidos sobre la carretera federal 57 kilómetro 14 + 500 tramo Matehuala - Monterrey, a la altura del poblado Los Pocitos, municipio de Matehuala, San Luis Potosí, cuando viajaban a bordo de un autobús de pasajeros.

Al momento de la detención, las autoridades aseguraron 16 paquetes rectangulares que contenían 16 kilogramos de clorhidrato de cocaína, los cuales, iban ocultos dentro de una maleta; también aseguraron dos teléfonos celulares y el autobús con placas de circulación del estado de Texas.

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Luego de realizar las diligencias correspondientes, el fiscal federal presentó ante un juez de control los elementos probatorios con los que calificó de legal la detención, vinculó a proceso a Juan "N" y Rafael "N", impuso medida cautelar y autorizó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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