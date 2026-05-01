Incendio consume camioneta en El Naranjo
Elementos de Protección Civil controlaron el fuego y apoyaron en vialidad para liberar la carretera
EL NARANJO.- Una camioneta fue consumida por el fuego en la carretera federal Tampico - Barra de Navidad, a la altura del tramo conocido como "La Cuesta de los Cedros".
De acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Protección Civil Municipal, el siniestro habría sido provocado por una falla eléctrica en la unidad. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.
Los elementos de Protección Civil se encargaron de controlar la situación y evitaron riesgos a otros automovilistas. Además apoyaron en labores de vialidad, mientras que se coordinaban las maniobras necesarias para retirar el vehículo y liberar la vialidad.
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