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Incendio consume una camioneta en ejido Luis Donaldo Colosio

El conductor y vecinos intentaron apagar las llamas antes de la llegada de bomberos

Por Huasteca Hoy

Mayo 14, 2026 02:41 p.m.
A
Incendio consume una camioneta en ejido Luis Donaldo Colosio

TAMUÍN.- Una camioneta Chevrolet, modelo atrasado, acabó reducida a chatarra luego de un incendio derivado de una falla mecánica, en el camino que conduce al ejido Luis Donaldo Colosio.

Lo anterior ocurrió este jueves por la mañana, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet, modelo atrasado, se detuvo en medio del camino ejidal al percatarse de que salía humo del cofre.

Enseguida descendió e intentó abrir el cofre, pero no pudo, pues surgieron las llamas y tuvo que alejarse para ponerse a salvo.

Vecinos del ejido en mención fueron a tratar de ayudarlo, aunque para entonces el incendio abarcaba tanto el área del motor como la cabina. Aun así, lo combatieron y pudieron controlar la emergencia.

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Los bomberos demoraron en llegar, pues su unidad de ataque rápido tuvo una avería mecánica. Para cuando arribaron, el incendio ya estaba controlado; sin embargo, procedieron a enfriar los restos de la unidad para evitar que se reactivara el fuego.

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