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Seguridad

Incendio de tráiler afecta circulación en la México-Querétaro

Las autoridades no han informado las causas del incendio ni reportan personas lesionadas hasta el momento.

Por Pulso Online

Mayo 06, 2026 06:16 p.m.
A
Incendio de tráiler afecta circulación en la México-Querétaro

Una unidad de carga se incendió la tarde de este miércoles sobre la carretera, en la incorporación hacia la México-Querétaro, lo que provocó afectaciones a la circulación en la zona.

Acciones de la autoridad

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el percance, ni se reportan personas lesionadas.

Precauciones para conductores

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Debido a las labores de atención y al congestionamiento vehicular que se registra en el área, se exhorta a los conductores a tomar precauciones, reducir la velocidad y, de ser posible, utilizar rutas alternas para evitar la zona.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más información sobre este incidente.

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