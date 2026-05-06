Incendio de tráiler afecta circulación en la México-Querétaro
Las autoridades no han informado las causas del incendio ni reportan personas lesionadas hasta el momento.
Una unidad de carga se incendió la tarde de este miércoles sobre la carretera, en la incorporación hacia la México-Querétaro, lo que provocó afectaciones a la circulación en la zona.
Acciones de la autoridad
Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el percance, ni se reportan personas lesionadas.
Precauciones para conductores
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Debido a las labores de atención y al congestionamiento vehicular que se registra en el área, se exhorta a los conductores a tomar precauciones, reducir la velocidad y, de ser posible, utilizar rutas alternas para evitar la zona.
Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más información sobre este incidente.
no te pierdas estas noticias
Incendio de tráiler afecta circulación en la México-Querétaro
Pulso Online
Las autoridades no han informado las causas del incendio ni reportan personas lesionadas hasta el momento.
Logra FGR vinculación a proceso de 27 personas por delitos federales
Redacción
En abril, se aseguraron 18 armas de fuego, ocho cargadores, dos mil 862 cartuchos y diversas drogas
Phishing: fraude digital prende alertas en SLP
Redacción
La Policía Cibernética pidió extremar precauciones ante casos de phishing y robo de datos