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Incendio en recicladora de Villa de Pozos moviliza a cuerpos de emergencia

Fuego alcanzó llamas de hasta 15 metros; no se reportan personas lesionadas

Por Pulso Online

Mayo 13, 2026 06:56 a.m.
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Incendio en recicladora de Villa de Pozos moviliza a cuerpos de emergencia

La madrugada de este miércoles, un fuerte incendio registrado en una recicladora de material PET en el municipio de Villa de Pozos provocó la movilización de corporaciones de emergencia estatales y municipales, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

De acuerdo con el reporte oficial, la conflagración inició cerca de la medianoche al interior de una recicladora ubicada sobre la calle Galeana, en la colonia Casanova, en un predio con una superficie aproximada de 300 metros cuadrados.

Las autoridades detallaron que el principal material involucrado fue PET, lo que ocasionó una rápida propagación del fuego y generó columnas de llama visibles de aproximadamente 15 metros de altura.

Al arribar al sitio, los cuerpos de emergencia implementaron maniobras de combate, control y enfriamiento del área afectada, con el objetivo de contener el incendio, reducir riesgos y evitar que las llamas alcanzaran predios cercanos.

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En las labores participaron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Protección Civil Municipal de Villa de Pozos y el Honorable Cuerpo de Bomberos.

La dependencia estatal informó que, hasta el momento, el incendio se encuentra controlado y continúan los trabajos de remoción de material en la zona. Asimismo, se confirmó que no se reportaron personas lesionadas.

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