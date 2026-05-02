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Incendio moviliza a corporaciones y vecinos en la Tercera Chica

El fuego se extendió por varias horas en la zona de Camino a Peñasco; fue controlado entrada la noche

Por Redacción

Mayo 02, 2026 08:30 a.m.
A
Incendio moviliza a corporaciones y vecinos en la Tercera Chica

Un incendio de maleza registrado la tarde del viernes en la colonia Tercera Chica III generó la movilización de elementos municipales y vecinos de la zona, quienes trabajaron durante varias horas para sofocar el fuego.

El siniestro comenzó en un predio ubicado en el cruce de Camino a Peñasco y Primera de Rodríguez, donde las llamas se propagaron rápidamente, obligando a la intervención de oficiales de Policía Vial y Guardia Municipal.

A lo largo de la tarde y parte de la noche, los trabajos para contener el incendio se extendieron ante la intensidad del fuego. Habitantes del sector también se sumaron a las labores, apoyando a los elementos en el combate del siniestro.

De acuerdo con reportes en el lugar, hasta las 21:45 horas el incendio continuaba activo en Camino a Peñasco, frente al fraccionamiento Real Peñasco, luego de casi seis horas desde que inició.

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Tras un esfuerzo conjunto, el fuego fue finalmente controlado, sin que se reportaran personas lesionadas, aunque sí afectaciones en el predio donde se originó.

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