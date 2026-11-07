Individuo allana vivienda en la Julián Carrillo
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Oficiales de Guardia Municipal adscritos a la Jefatura regional centro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, acudieron a un domicilio ubicado en la colonia Julián Carrillo donde un hombre fue reportado al interior del inmueble sin la autorización de los dueños.
De acuerdo al reporte, los agentes municipales se encontraban patrullando el sector centro, cuando fueron abordados por vecinos que les indicaron de un posible allanamiento a una vivienda, siendo necesaria su intervención ante el temor de la reacción del intruso.
Los agentes municipales se dirigieron al lugar, encontrando en el interior del domicilio a quien dijo llamarse Marco "N" de 59 años, a quien los propietarios solicitaron retirar y proceder legalmente por el probable delito de allanamiento.
Enseguida, el implicado fue canalizado al área de Justicia Cívica para una certificación médica y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.
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