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Intentaron robar, pero las atrapó la Municipal

Por Redacción

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Intentaron robar, pero las atrapó la Municipal
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      Dos mujeres, una de 60 años y otra de 30, fueron detenidas por la Guardia Civil de Soledad y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para que les caiga todo el peso de la ley, luego de intentar sustraer de comestibles y un jabón de una misma tienda de Rancho Pavón.

      La corporación presumió la detención del par de delincuentes, tras hechos ocurridos en la colonia Rancho Pavón. Fue por su presunta participación en el delito de robo a comercio que oficiales soledenses agarraron a Alicia "N", de 60, y a Tania "N", de 30.

      Lo anterior fue logrado por agentes municipales, luego de acciones de vigilancia y en atención a reportes ciudadanos, en donde atendieron un reporte por robo de diversa mercancía, siendo asegurada Alicia "N", a quien se le localizaron unas galletas de nuez, unas de coco, tres desodorantes y agua de colonia.

      En un segundo hecho, registrado en la misma tienda, oficiales municipales detuvieron a Tania "N", quien fue señalada de presuntamente sustraer un jabón Zote de un establecimiento comercial sin realizar el pago correspondiente.

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      Ambas detenidas fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para las diligencias correspondientes y que se les determine su situación legal conforme a derecho.

      En su informe, la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez refrendó su "compromiso de mantener presencia preventiva en zonas comerciales, con el objetivo de brindar seguridad y tranquilidad a las y los soledenses".

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