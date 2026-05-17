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Jeep se impacta contra tráiler en bulevar Españita

El conductor del Jeep sufrió golpes leves tras impactar la parte trasera de un tráiler estacionado.

Por Redacción

Mayo 17, 2026 12:34 p.m.
A
Jeep se impacta contra tráiler en bulevar Españita

Un choque entre un vehículo Jeep y un tráiler dejó únicamente daños materiales sobre el bulevar Españita, a la altura de la colonia Española.

El reporte se registró alrededor de las 12:00 del mediodía de este domingo, cuando el conductor del Jeep impactó en la parte posterior de un tráiler que se encontraba estacionado sobre el bulevar con dirección al norte.

No se reportaron personas lesionadas; únicamente el conductor resultó con golpes leves.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal, quienes aseguraron el área en espera de peritos y aseguradoras de los vehículos involucrados.

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