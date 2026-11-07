Joven en moto resulta herida luego de derrapar
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CIUDAD VALLES.- Una joven que circulaba en motocicleta por la avenida Vicente C. Salazar sufrió una caída accidental y resultó lesionada, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital.
El percance ocurrió este viernes, poco después de las 13:00 horas, en el cruce con la calle Toltecas, cerca del barrio Las Lomas.
Momentos antes había llovido, por eso había charcos sobre la vialidad. La joven se desplazaba por la avenida Vicente C. Salazar, con dirección de la Alameda hacia el bulevar México-Laredo, cuando su motocicleta derrapó, provocando que perdiera el control y cayera sobre el pavimento.
La unidad, una Italika tipo cross, le cayó encima de una pierna, ocasionándole una lesión que le impidió levantarse por sus propios medios.
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Poco después arribaron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes solicitaron el apoyo de la Cruz Roja y realizaron labores de abanderamiento para prevenir otro accidente.
Finalmente, paramédicos de la benemérita institución le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron a un centro médico para que recibiera atención especializada.
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