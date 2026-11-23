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En la colonia San Francisco, un joven padre de familia que intentó sustraer sin pagar artículos para su bebé fue arrestado y puesto a disposición de la Fiscalía.

La detención, presumió la Guardia Civil Municipal de Soledad, es resultado de la atención a un reporte ciudadano, que resultó en el aseguramiento de Rodrigo "N", de 23 años, señalado ante las autoridades competentes por su supuesta participación en un robo a comercio

De acuerdo con información oficial, el hecho se registró en un supermercado de la colonia San Francisco, donde personal de la tienda alertó sobre un hombre que presuntamente había sustraído diversos artículos sin cubrir su costo: una leche de fórmula, un jabón y una fragancia para bebé, así como un rastrillo y un champú para auto

Tras recibir el reporte, los agentes municipales acudieron al establecimiento e intervinieron para detener al señalado, quien fue asegurado junto con mercancía presuntamente relacionada con los hechos, sin que esta pudiera llegar a su casa, en donde era presuntamente requerida.

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Posteriormente, Rodrigo fue trasladado a la comandancia municipal para recibir la certificación médica correspondiente y, una vez concluidos los procedimientos, quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que investigará los hechos.