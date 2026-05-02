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Joven pierde control, choca y vuelca en Altavista

Brigadistas de la CNE atendieron al conductor, quien rechazó traslado hospitalario

Por Huasteca Hoy

Mayo 02, 2026 10:17 a.m.
A
Joven pierde control, choca y vuelca en Altavista

CIUDAD VALLES.- Un accidente vehicular en el fraccionamiento Altavista dejó como saldo cuantiosos daños materiales y un joven con golpes leves, luego de que presuntamente condujera bajo los efectos del alcohol.

El percance ocurrió alrededor de las 23:20 horas del viernes, en la intersección de las calles Río Pánuco y Río Bravo, donde un joven identificado como Raúl "N", con domicilio en la colonia La Pimienta, perdió el control de su vehículo Volkswagen rojo y se impactó contra una camioneta Ford que se encontraba estacionada. Tras el choque, el auto terminó volcado.

Al sitio acudieron brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes brindaron atención prehospitalaria al conductor. A pesar de los golpes sufridos, el joven se negó a ser trasladado a un hospital.

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos, y se informó que el responsable llegó a un acuerdo con el propietario de la camioneta afectada, firmando un acta convenio para la reparación de los daños.

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