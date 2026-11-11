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Seguridad

Joven pierde la vida en accidente carretero

Producto de la lluvia y el exceso de velocidad, el conductor derrapó

Por Redacción

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Joven pierde la vida en accidente carretero
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      XILITLA.- Una pareja que viajaba en moto sufrió un accidente en la carretera La Y Griega-Xilitla; la acompañante falleció.

      La víctima fue identificada como Apolinaria López, quien tenía su domicilio en la localidad El Huayal, del municipio de San Antonio.

      Fuentes oficiales informaron que la tarde del lunes, la infortunada viajaba de acompañante en una motocicleta tipo cross, conducida por un muchacho.

      A esa hora estaba lloviendo y, en el tramo de La Escalera a Las Piñatas, zona de cuevas, la unidad derrapó y el conductor perdió el control, por lo que terminaron cayendo.

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      Poco después arribaron para brindar auxilio elementos de Seguridad Pública Municipal, así como de Protección Civil, quienes constataron que Apolinaria ya había fallecido.

      Mientras tanto, el joven conductor sobrevivió y, debido a que estaba lesionado, fue trasladado a un hospital.

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