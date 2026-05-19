Lluvia pega en toda la capital; no hay cierre viales
La Policía Vial recomienda a los automovilistas manejar con precaución este martes
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, informó que la lluvia de este martes afecta a todos los cuadrantes: centro, oriente, sur y poniente de la ciudad.
Informó que la Policía Vial activa patrullajes preventivos en las principales vialidades, por lo que pidió a los automovilistas manejar con precaución, evitar distracciones y moderar la velocidad.
En la zona del oriente se han registrado suspensiones del servicio de energía eléctrica. Hasta el momento no se reportan cierres de vialidades.
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Redacción
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