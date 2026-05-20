Lluvia y granizo afectan a la capital; sigue cerrado el Jacobo Payán
El resto de las vías principales están transitables, reporta la SSPC
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, informó que las lluvias de esta tarde se extienden a los cuadrantes centro, norte y sur de la ciudad.
Indicó que se registran con granizo, por lo que mantiene patrullajes preventivos en principales vialidades.
"Maneja con precaución, evita distracciones y modera tu velocidad", recomendó.
También señaló que prevalece con restricciones el bulevar Jacobo Payán, antes Río Españita, donde continúa cerrado el paso vehicular debido a las condiciones generadas por la acumulación de agua. El resto de las vías principales se mantienen transitables.
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Redacción
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