Lluvias y granizo activan alerta vial en SLP

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, informó que las lluvias de esta tarde se extienden a los cuadrantes centro, norte y sur de la ciudad.

Indicó que se registran con granizo, por lo que mantiene patrullajes preventivos en principales vialidades.

"Maneja con precaución, evita distracciones y modera tu velocidad", recomendó.

También señaló que prevalece con restricciones el bulevar Jacobo Payán, antes Río Españita, donde continúa cerrado el paso vehicular debido a las condiciones generadas por la acumulación de agua. El resto de las vías principales se mantienen transitables.

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