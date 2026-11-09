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Lo dejan en prisión por dispararle a su rival

Por Redacción

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Lo dejan en prisión por dispararle a su rival
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      La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Rolando "N", señalado de agredir con arma de fuego a una persona, en la localidad de Bordo Blanco, en el municipio de Rioverde.

      El implicado ahora está sujeto a un proceso penal por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, luego de que un juez de control considerara suficientes los datos de prueba presentados por agentes del Ministerio Público

      De acuerdo con las investigaciones, el pasado 19 de octubre, la víctima se encontraba en compañía de otras personas frente a un establecimiento comercial, cuando arribó Rolando "N" a bordo de una motocicleta y presuntamente accionó un arma de fuego en contra de la persona agraviada, quien fue trasladada para recibir atención médica

      Durante la continuación de la audiencia inicial, personal de la FGE sostuvo la imputación y presentó los datos de prueba recabados durante las indagatorias, por lo que el juez de control determinó dictar el auto de vinculación a proceso en contra de Rolando "N" por homicidio calificado en grado de tentativa

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      Además, la autoridad judicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, durante el cual permanecerá recluido en el penal de Rioverde.

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