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Lo detienen por golpear a su pareja en CDMX

Por Redacción

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Lo detienen por golpear a su pareja en CDMX
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      Un sujeto que era requerido por la Fiscalía de la Ciudad de México, fue aprehendido en esta capital mediante un mandato de captura emitido por un juez penal de esa demarcación.

      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, cumplimentó una orden de aprehensión en contra Diego "N", requerido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por su probable participación en el delito de violencia familiar.

      De acuerdo con las indagatorias realizadas en aquella entidad, los hechos que originaron el mandamiento judicial ocurrieron en junio de 2023, en un domicilio de la colonia San Mateo Tlaltenango, alcaldía Cuajimalpa

      Según las investigaciones, Diego "N" habitaba en ese lugar con quien entonces era su pareja, de identidad reservada. Derivado de una cuestión monetaria, ambos habrían sostenido una discusión durante la cual el señalado presumiblemente la agredió física y verbalmente.

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      Como parte de la colaboración entre ambas instituciones, se obtuvo información sobre la posible presencia de Diego "N" en la capital potosina.

      Con estos datos, agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron labores para establecer su ubicación y lo localizaron en la colonia San Salvador, donde fue aprehendido.

      El señalado fue ingresado a los separos de la Dirección General de Métodos de Investigación de la FGESLP, donde agentes de la CDMX acudieron para realizar las diligencias correspondientes y trasladarlo ante la autoridad judicial de aquella entidad.

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