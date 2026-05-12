Localizan cadáver en camino a San Pedro
Elementos de la Guardia Civil de Soledad y la PDI acudieron al lugar para asegurar y procesar la escena
Un cuerpo sin vida de un hombre fue localizado este martes en un camino de terracería frente a los campos de fútbol 'Los Delfines', en camino a San Pedro, en Soledad de Graciano Sánchez.
Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Municipal, quienes aseguraron el área.
Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con el procesamiento de la escena, levantando indicios en el lugar.
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Redacción
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