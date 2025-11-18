Localizan dos cuerpos en Paso Blanco, Ahualulco

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) informó que, se llevan a cabo diversas acciones de investigación para esclarecer los hechos que derivaron en el fallecimiento de dos personas que fueron localizadas cerca de la entrada a la comunidad de Paso Blanco, en el municipio de Ahualulco.

Tras recibir el reporte inicial, elementos de la Policía de Investigación (PDI) acudieron la mañana del martes 18 de noviembre de 2025, al lugar y confirmaron la presencia de los finados, y trabajaron para su identificación.

Asimismo, personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento del área y traslado de los cuerpos a las instalaciones de la Vicefiscalía Científica, asegurando indicios que serán analizados para establecer la posible causa de muerte, así como cualquier otro elemento que permita robustecer la carpeta de investigación.

La FGE informó que mantiene abiertas diversas líneas de investigación y continuará con las diligencias que conduzcan al esclarecimiento total del caso y a la identificación y ubicación de quien o quienes resulten responsables.

