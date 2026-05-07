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Localizan sin vida a mujer en límites de SLP y Zacatecas

Podría tratarse de una joven desaparecida en Villa de Cos; autoridades investigan

Por Redacción

Mayo 07, 2026 10:34 p.m.
A
Localizan sin vida a mujer en límites de SLP y Zacatecas

Una mujer fue localizada sin vida la tarde de este jueves en una zona despoblada del municipio de Santo Domingo, cerca de los límites con Zacatecas, en la comunidad de Cañas La Prieta.

De acuerdo con información policial, el cuerpo fue encontrado sobre un terreno baldío ubicado a escasos minutos de la frontera estatal. La víctima presentaba, presuntamente, impactos de arma de fuego.

Fuentes policiales señalaron que podría tratarse de Erika "N", de 26 años, quien contaba con ficha de búsqueda activa tras desaparecer el pasado 4 de mayo en Villa de Cos, Zacatecas. Hasta ahora, la identidad no ha sido confirmada oficialmente, aunque trascendió que existen coincidencias físicas importantes con la joven reportada como desaparecida.

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Una de las líneas que fortalece la hipótesis de que el crimen pudo haber ocurrido fuera de San Luis Potosí es que en el sitio no se localizaron casquillos, manchas de sangre ni señales evidentes de violencia, según información policial.

Además, fuentes consultadas indicaron que en esa franja no se tiene identificada presencia de grupos criminales operando del lado potosino, lo que refuerza la versión de que el cuerpo habría sido abandonado en la zona.

El caso ocurre en un contexto de hallazgos recientes en entidades vecinas, como el registrado el pasado 1 de mayo en Tepezalá, Aguascalientes, donde fueron localizados siete cuerpos que presuntamente habrían sido trasladados desde Zacatecas.

Peritos de la Vicefiscalía Científica y agentes de investigación continúan con las diligencias para confirmar oficialmente la identidad de la víctima y avanzar en las investigaciones correspondientes.

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