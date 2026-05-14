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Localizan un hombre sin vida en carretera a México (57)

Elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía iniciaron la carpeta para esclarecer el caso

Por Redacción

Mayo 14, 2026 09:32 a.m.
A
Localizan un hombre sin vida en carretera a México (57)

En las primeras horas de este jueves, fue localizada una persona sin vida en la lateral de la carretera México a la altura del kilómetro 178, cerca de la comunidad de Cerro Gordo.

El cuerpo fue localizado en el carril con dirección a San Luis Potosí y tras el reporte, los elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con carpeta de investigación para determinar las causas del deceso.

Aunque se presume atropellamiento, las autoridades mantienen abierta la carpeta para esclarecer los hechos y confirmar las circunstancias que rodearon el fallecimiento. 

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