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Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

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Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

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Los encierran por agredir a sus familiares

Por Redacción

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Los encierran por agredir a sus familiares
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      En atención a dos reportes por violencia familiar, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a Alan "N", de 38 años de edad, y a Mariana "N", de 35 años, por su probable participación en hechos constitutivos del delito de violencia familiar.

      La primera intervención se realizó en el fraccionamiento Santa Mónica, donde una mujer solicitó el apoyo de la autoridad al señalar que presuntamente Alan "N" la agredió física y verbalmente durante una discusión. La víctima manifestó su intención de proceder legalmente en contra del presunto agresor.

      En una segunda acción, realizada en la colonia Residencial Pavón, una mujer de la tercera edad pidió el auxilio de la corporación luego de denunciar a su hija, identificada como Mariana "N", de agredirla y la amenazarla, expresando también su deseo de presentar la denuncia correspondiente.

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