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Madre e hija, heridas tras choque entre taxi y cuatrimoto en Valles

El accidente ocurrió en la entrada a la colonia Francisco Villa; ambas fueron trasladadas a un hospital

Por Huasteca Hoy

Mayo 07, 2026 08:55 a.m.
A
Madre e hija, heridas tras choque entre taxi y cuatrimoto en Valles

Una mujer y su hija menor de edad resultaron lesionadas la mañana de este jueves luego de verse involucradas en un accidente entre una cuatrimoto y un taxi sobre la Carretera al Ingenio, en Ciudad Valles.

El percance ocurrió poco antes de las 7:00 de la mañana, cuando Dora Nely conducía una cuatrimoto marca Vento, color rojo, sobre la calle Morelos de la colonia Francisco Villa y presuntamente intentó cruzar la Carretera al Ingenio.

Sin embargo, al incorporarse a la vialidad fue impactada por un vehículo Nissan Versa blanco con verde, habilitado como taxi de la ruta fraccionamiento San Rafael, cuyo conductor circulaba con dirección de la zona centro hacia el ingenio y no logró detenerse a tiempo.

Tras el impacto, la mujer y la menor salieron proyectadas de la unidad, sufriendo diversas lesiones.

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Brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) acudieron al lugar para brindarles los primeros auxilios y posteriormente ambas fueron trasladadas a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes, aunque trascendió que los involucrados buscarían llegar a un acuerdo.

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