Menor muere en choque de moto en Circuito Potosí
El accidente ocurrió en la parte descendente del puente del Niño y la Mujer; otro joven fue trasladado a un hospital.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Un adolescente de 16 años murió y otro joven resultó lesionado luego de que la motocicleta en la que viajaban chocó contra la guarnición de concreto que divide los carriles en Circuito Potosí.
El accidente fue reportado alrededor de las 22:00 horas, en la parte descendente del puente del Niño y la Mujer, con dirección al parque Tangamanga I.
Paramédicos acudieron al sitio y, al valorar al menor de edad, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Su acompañante fue trasladado para recibir atención médica.
Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, aseguraron el área como primeros respondientes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y determinar las causas del deceso.
no te pierdas estas noticias
Menor muere en choque de moto en Circuito Potosí
Redacción
El accidente ocurrió en la parte descendente del puente del Niño y la Mujer; otro joven fue trasladado a un hospital.
Hallan a hombre suspendido de un árbol en el Tangamanga I
Redacción
El cuerpo fue encontrado cerca de la pista de patinaje; Fiscalía inició las diligencias
Cae agresivo sujeto portando un bat con tornillos
Redacción
El detenido fue puesto a disposición tras el hallazgo del arma prohibida en la Progreso