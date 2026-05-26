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Menor muere en choque de moto en Circuito Potosí

El accidente ocurrió en la parte descendente del puente del Niño y la Mujer; otro joven fue trasladado a un hospital.

Por Redacción

Mayo 26, 2026 11:12 p.m.
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Menor muere en choque de moto en Circuito Potosí
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      Un adolescente de 16 años murió y otro joven resultó lesionado luego de que la motocicleta en la que viajaban chocó contra la guarnición de concreto que divide los carriles en Circuito Potosí.

      El accidente fue reportado alrededor de las 22:00 horas, en la parte descendente del puente del Niño y la Mujer, con dirección al parque Tangamanga I.

      Paramédicos acudieron al sitio y, al valorar al menor de edad, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Su acompañante fue trasladado para recibir atención médica.

      Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, aseguraron el área como primeros respondientes.

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      Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y determinar las causas del deceso.

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