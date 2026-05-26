Motociclista pierde la vida en Avenida del Sauce
Elementos de la Guardia Civil y la Policía de Investigación participaron en el aseguramiento y levantamiento del cuerpo
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Un joven motociclista perdió la vida al accidentarse en la Avenida del Sauce y la calles San Carlos, en la colonia Mártires de la Revolución, al norte de la ciudad.
Los hechos se registraron cerca de las 05:00 de la mañana de este martes.
Al sitio, acudieron elementos de la Guardia Civil de la capital, quienes aseguraron el área como primeros respondientes. Posteriormente Policía de Investigación y peritos de la FGE realizaron el levantamiento del cuerpo para su trámite legal y el inicio de las investigaciones.
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