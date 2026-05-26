logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NORMA ¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

Fotogalería

NORMA ¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Motociclista pierde la vida en Avenida del Sauce

Elementos de la Guardia Civil y la Policía de Investigación participaron en el aseguramiento y levantamiento del cuerpo

Por Redacción

Mayo 26, 2026 11:17 a.m.
A
Motociclista pierde la vida en Avenida del Sauce
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un joven motociclista perdió la vida al accidentarse en la Avenida del Sauce y la calles San Carlos, en la colonia Mártires de la Revolución, al norte de la ciudad.

      Los hechos se registraron cerca de las 05:00 de la mañana de este martes.

      Al sitio, acudieron elementos de la Guardia Civil de la capital, quienes aseguraron el área como primeros respondientes. Posteriormente Policía de Investigación y peritos de la FGE realizaron el levantamiento del cuerpo para su trámite legal y el inicio de las investigaciones.

      LEA TAMBIÉN

      Fallece motociclista, arrollado por camión

      Matehuala.- Camión de carga atropella a motociclista y una mujer que lo acompañaba en su vehículo en el cruce de las calles Ceibas y Pinos, el conductor fue trasladado de emergencia a un hospital, per...

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Motociclista pierde la vida en Avenida del Sauce
      Motociclista pierde la vida en Avenida del Sauce

      Motociclista pierde la vida en Avenida del Sauce

      SLP

      Redacción

      Elementos de la Guardia Civil y la Policía de Investigación participaron en el aseguramiento y levantamiento del cuerpo

      Descartan inseguridad en centro histórico tras ataque armado
      Descartan inseguridad en centro histórico tras ataque armado

      Descartan inseguridad en centro histórico tras ataque armado

      SLP

      Rolando Morales

      Disparos al exterior de "La Bamba" fueron "una situación muy concreta y focalizada", señaló Villa Gutiérrez

      Detienen a sujeto con bate modificado en la colonia Progreso
      Detienen a sujeto con bate modificado en la colonia Progreso

      Detienen a sujeto con bate modificado en la colonia Progreso

      SLP

      Redacción

      Guardia Municipal detectó al hombre cuando conducía una camioneta mientras ingería bebidas alcohólicas

      Aparatoso choque deja tres heridos en la Valles-Naranjo
      Aparatoso choque deja tres heridos en la Valles-Naranjo

      Aparatoso choque deja tres heridos en la Valles-Naranjo

      SLP

      Huasteca Hoy

      Un Nissan Versa y una camioneta terminaron fuera de la carretera, a la altura del rancho El Rosario