Muere motociclista tras caer del Distribuidor Juárez

Un motociclista de aproximadamente 24 años de edad murió la mañana de este domingo tras caer desde el segundo nivel del Distribuidor Juárez, en San Luis Potosí.

El accidente se registró después de las 06:00 horas, cuando el joven circulaba por el ramal elevado con dirección hacia Salvador Nava. De acuerdo con los primeros reportes, al llegar a una curva habría derrapado y chocado contra el muro de contención.

Tras el impacto, el motociclista cayó al vacío y terminó en la plataforma circular del distribuidor.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, quienes al valorar al joven confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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Elementos de la corporación municipal aseguraron el área y aplicaron los protocolos correspondientes, mientras que agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias para el levantamiento del cuerpo.