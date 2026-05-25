Muere mujer en ataque armado en "La Bamba"

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Una mujer murió y tres hombres resultaron lesionados tras un ataque armado registrado durante la madrugada de este lunes en el antro "La Bamba", ubicado en el cruce de la calle Pascual M. Hernández y la calzada de Guadalupe Juárez, frente al Mercado La Merced, en el Centro Histórico de la capital potosina.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron antes de la 1:00 de la mañana, cuando sujetos armados abrieron fuego en el establecimiento, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron el fallecimiento de una mujer, mientras que tres hombres lesionados fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Guardia Civil Municipal y de la Guardia Civil Estatal acordonaron la zona para preservar la escena y evitar el paso de civiles.

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Más tarde, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes y abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el ataque y dar con los responsables.