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Muere peatón en medio de un choque en la 57

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 178+800 de la carretera México

Por Redacción

Mayo 21, 2026 12:24 p.m.
A
Muere peatón en medio de un choque en la 57

Un peatón de 70 años que esperaba cruzar la carretera 57 fue arrollado y falleció, luego de un accidente entre dos camionetas.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 178+800 de la carretera México con dirección a Querétaro, donde el chofer de un camión circulaba sobre carril izquierdo, pero el guiador de una camioneta Ford pretendió cambiar de carril y fue impactada por el camión.

Los dos vehículos terminaron volcados y metros más adelante se encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 70 años que esperaba cruzar. Al sitio arribaron paramédicos, quienes trasladaron a otra persona lesionada.

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron el área como primeros respondientes; después, agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron con el levantamiento del cuerpo para su trámite legal.

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