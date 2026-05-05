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Muere profesor a bordo de su camioneta en Aquismón

Autoridades locales acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía

Por Huasteca Hoy

Mayo 05, 2026 04:21 p.m.
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Muere profesor a bordo de su camioneta en Aquismón

AQUISMÓN. Un profesor jubilado perdió la vida a bordo de su camioneta cuando se encontraba en la zona centro de Aquismón; las autoridades informaron que aparentemente no había delito que perseguir.

El infortunado respondía en vida al nombre de Pascual "N", quien vivía en el ejido Palmira Viejo, perteneciente al municipio de Tancanhuitz.

Fuentes oficiales informaron que conducía una camioneta GMC gris, modelo atrasado, y fue sobre la calle Juárez, casi esquina con Morelos, donde repentinamente se desvaneció.

La unidad de Pascual quedó obstruyendo la vialidad, y enseguida varias personas se acercaron para ver qué ocurría; fue así como se dieron cuenta de que estaba inconsciente dentro de la unidad y no respondía.

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Esta situación fue reportada a los oficiales de la Policía Municipal, quienes acudieron de inmediato y constataron que Pascual ya no tenía signos vitales.

La zona fue acordonada y se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado. Cabe mencionar que no había indicios de violencia; por ello, se presume que el profesor jubilado habría fallecido por causas naturales (enfermedad o infarto agudo al miocardio).

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