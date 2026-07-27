Mueren dos jóvenes al chocar en su moto

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Dos menores que viajaban en motocicleta perdieron la vida al chocar contra un poste, en el camino de Santa Rita- San Vicente.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo, en la localidad de Santa Rita, cuando los adolescentes, de 13 y 16 años de edad, se trasladaban a bordo de una moto sin portar cascos y presuntamente manejando a exceso de velocidad.

En un punto del trayecto, uno de los chicos perdió el control de la unidad y terminaron impactando contra un poste de concreto, falleciendo en el lugar debido a los golpes en la cabeza, al ser proyectados contra el piso.

Tras el llamado de auxilio de las propias familias, los cuerpos de emergencia acudieron al lugar momentos después. Los socorristas, sin embargo, confirmaron que no ya no contaban con signos vitales.

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Al sitio también arribaron elementos de la Guardia Civil Municipal, quienes aseguraron el lugar, para que el personal de Servicios Periciales, levantaran el cuerpo de los infortunados para posteriormente trasladarlos al Servicio Médico Legista, donde se les realiza la necropsia de Ley. Más tarde acudieron familiares a reclamar los cuerpos y brindarle sepultura.