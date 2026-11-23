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CIUDAD VALLES.- Una mujer que intentó cruzar a pie una transitada avenida de la colonia Vista Hermosa fue atropellada por un taxi.

El percance se suscitó este domingo, alrededor de las 6 de la mañana, en el cruce de la avenida Adolfo López Mateos y Antiguo Camino a Tanzacalte.

Una vecina de ese sector, identificada como María Guadalupe "N", de 54 años de edad, trató de cruzar dicha intersección, pero fue embestida por un vehículo Nissan blanco y verde, habilitado como taxi, con número económico 501 del sitio Vista Hermosa.

La unidad de alquiler era conducida por Gilberto "N", quien argumentó que no vio a la mujer; sin embargo, asumió su responsabilidad y llamó a su aseguradora para que se hiciera cargo de lo necesario.

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Los socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) auxiliaron a María Guadalupe y la llevaron a un centro hospitalario.

Del accidente tomaron conocimiento los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, aunque al final hubo un acuerdo entre los involucrados.